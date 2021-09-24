رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام

العالم - ايران

ولدى وصوله الى مدينة ايلام صباح اليوم الجمعة في جولة تفقدية بالمحافظة ، أوضح السيد رئيسي انه سيتخذ خلال هذه الزيارة خطوات مهمة تساهم في تطوير المحافظة على مختلف الصعد .

واشار الى موقع محافظة ايلام وكونها تحد جمهورية العراق ، داعيا الى تفعيل الاسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود الأمر الذي سيزيد من صادرات هذه المحافظة الى العراق.

من جانب آخر اشاد رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية لأهالي محافظة ايلام في الحرب التي فرضها نظام صدام البائد على ايران في ثمانينيات القرن الماضي.