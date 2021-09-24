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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مصدر دبلوماسي لبناني: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان سيزور كلا من لبنان وسورية بعد اختتام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
غوتيريش يرحب في لقائه أمير عبداللهيان بتعاون ايران الواسع مع الأمم المتحدة في قضايا المنطقة بما فيها اليمن ويعتبرها شريكا مقربا للأمم المتحدة
أمير عبد اللهيان لغوتيريش: نحن بحاجة إلى حضور عادل ومسؤول للأمم المتحدة في كل مكان من فلسطين إلى سورية واليمن وأفغانستان
وزير الخارجية الايراني لدى لقائه الامين العام للأمم المتحدة: الدور الجاد والبناء للأمم المتحدة في المنطقة ضروري أكثر من أي وقت مضى
رويترز: حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران مساء الخميس إلى مرفأ بانياس بسورية
خطيب زاده في معرض رده على وزير الخارجية البريطاني: امير عبد اللهيان اكد ان بريطانيا بحاجة إلى تغيير نهجها وقد تأخر هذا التغيير لفترة طويلة
أ ف ب: رئيس البرلمان التونسي يدعو "للنضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"
أ ف ب : 5 جرحى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية
أ ف ب: وكالة الدواء الأوروبية ستبت في مسألة جرعات اللقاح المعززة ضد كوفيد مطلع الشهر القادم
مراسلة العالم:حركة الجـــهاد الإسلامي الفلسطيني نحذر إدارة سجون الاحتلال من قمع اعتصام أسرى الجهاد في سجن النقب
مصدر دبلوماسي لبناني: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان سيزور كلا من لبنان وسورية بعد اختتام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش
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