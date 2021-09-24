شاهد.. الى أين تتجه الأمور في السودان بعد فشل محاولة الانقلاب؟

العالم - خاص العالم

وأضاف الرواس خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأنه اذا كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك جاداً في كلامه فهذا يعني بأن الامور تسير باتجاه الصحيح لأن الانتقال المدني والسلمي في السودان هو امر مطلوب.

وأكد الرواس على أن مزاج الشعب السوداني ذاهب باتجاه نقل السلطة بشكل سلمي واذا كان العسكر في السودان هم صمام أمام الحقيقيين فإما ان يكون جيش سلطوي واما ان يكون جيش وطني.

وأضاف الرواس بان الجيش اذا قرر ان يكون سلطوي فهذا يشير الى وجود محاولات لانقلابات عسكرية ولكن البقاء دائما للشعوب وليس العسكر لأن الشعب هو الذي احدث التغيير.

وشدد الرواس على أننا اليوم أمام معادلة بالغة الحساسية في المشهد السياسي السوداني.

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