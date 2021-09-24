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روسيا اعتبرت قرار إيران بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأنه مفيد

روسيا اعتبرت قرار إيران بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأنه مفيد
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

 صرح ممثل الرئيس الروسي في شؤون منظمة شنغهاي للتعاون بختيار حكيموف، أن روسيا وشركائها يعتبرون قرار إيران بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون مفيد.

العالم - ايران

وفي لقاء صحفي له عبر الانترنيت، أوضح "بختيار حكيموف" اليوم الجمعة، ان التصريحات والوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، بشأن استعداد طهران لاستخدام قدراتها في تعزيز منظمة شنغهاي، يوفر أرضية مهمة في أن القرار الذي اتخذته إيران في العضوية بالمنظمة سيكون مفيدا للغاية.

وبحسب حكيموف، يعتقد الجانب الروسي أن إيران ستشارك بنشاط في مكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب المخدرات، وتوفير الاستقرار والأمن في المنطقة.

وقال مبعوث الرئيس الروسي لدى منظمة شنغهاي للتعاون: نعتقد أن إيران مشارك نشط في مشروع الحزام الواحد والطريق الواحد وايضا ممر الشمال – جنوب، مؤكدا ان تطوير البنية التحتية للنقل، سيجعل ايران يحسب لها حساب في توسيع هياكل النقل وضمان أمن النقل.

وتابع قائلا ان إيران مستعدة للمشاركة في الأمن الغذائي للدول الأعضاء في شنغهاي.

كما دعا المسؤول الروسي إلى الاهتمام بموقع إيران الجيوسياسي المتميز وقدرات الجمهورية الإسلامية الاقتصادية والسياسية في قبول عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون.

عقدت قمة منظمة شانغهاي للتعاون يوم 17 سبتمبر في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، وتقرر بدء عملية عضوية إيران في المنظمة.

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