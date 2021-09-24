حملة مداهمات في الضفة واعتقال مواطنين من قبل قوات الاحتلال

العالم-فلسطين



ففي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحـتلال الشاب محمود سعيد نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار بالمدينة.



وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اعتقالها الشاب نوفل ومداهمة منزله وتفتيشه.



وأشارت المصادر إلى أن إصابات عديدة بالاختناق سجلت نتيجة الغاز الذي أطلقه الاحتلال وسط مواجهات واسعة في الحي الواقع غربي المدينة.



وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي أحمد نواورة بعد نصب كمين له أثناء وجوده بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة.



كما شهدت مدينة القدس المحتلة اعتقال الأسير المحرر موسى الخطيب بعد مداهمة منزله في حزما، بعد أربعة أِشهر فقط من الإفراج عنه.



ومن بلدة قطنة شمال غرب القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف يعقوب بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو قضاء مدينة القدس وداهمت منزل عائلة الشهيد زهران إبراهيم زهران واعتقلت اثنين من أسرته ليرتفع عدد الأسرى من العائلة في الأسابيع الأخيرة إلى 8 أفراد.



ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال قوات الاحتلال الأسير المحرر ساهر حسن لخضور، من بلدة بني نعيم على حاجز عسكري على مدخل بلدة يطا.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، حملات دهم واعتقال يوميا، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.