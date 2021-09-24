الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في بيان لحرس الثورة الاسلامية

دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها في التاريخ المعاصر

دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها في التاريخ المعاصر
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

 بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس الذكرى الحادية والاربعين لشن الحرب العدوانية على إيران من قبل نظام البعث العراقي البائد عام 1980، اصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا أكد فيه ان استمرار الشعب الايراني في دفاعه الصانع للانتصار حقيقة لايمكن انكارها في التاريخ المعاصر .

العالم - ايران

وجاء في البيان ان تلك الحرب التي نسبها الاعلام الغربي الى صدام ونظام البعث الذي كان يحكم العراق كانت في حقيقتها حربا عالمية بامتياز للقضاء على الثورة الاسلامية لكن قيادة الثورة حولت هذه الحرب الى فرصة لترسيخ النظام الاسلامي وبناء القدرات الدفاعية للبلاد.

واضاف بيان حرس الثورة ان تلك الحرب انتهت دون خسارة شبر واحد من اراضي الجمهورية الاسلامية لكن الحرب على البلاد لم تتوقف في الحقيقة بل استمرت طوال 33 عاما بمختلف الاشكال من بينها الحرب الناعمة والحرب الاقتصادية التي شنها اعداء الثورة الاسلامية على الصعيد الاقليمي والدولي ، لكن الشعب الايراني ببصيرته الثاقبة وتجاربه الدفاعية تغلب على الاعداء وتقدم الى الأمام.

واشار البيان الى الاثار الايجابية للدفاع المقدس في ايران على جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني ، بحيث باتت استراتيجية المقاومة ترعب امبراطوريات الهيمنة عن مهاجمة الشعوب الاسلامية ، وعندما اخطأت امريكا في حساباتها وهاجمت افغانستان والعراق ، خرجت من افغانستان مهزومة ذليلة بعد 20 عاما، وسنشهد في المستقبل القريب هزيمتها من كل منطقة غرب آسيا.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ

أعداء الثورة الاسلامية مصيرهم الهزيمة امام شموخ الشعب الايراني العظيم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد فدوي: مثيرو الحرب في اليمن يتوسلون إيران للخروج من الأزمة

طربوش شيا ونيترات جعجع.. اللبنانيون يطالبون بمحاكمة شركاء الشر

شاهد.. كيف تبدو الساحة السودانية بعد فشل محاولة الانقلاب؟

تعرف على معجزة شراب الرمان لمرضى السكري

الخارجية الامريكية: المصالحة مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات تتطلب وقتا

احتجاز امرأة منشقة من كوريا الشمالية حاولت عبور الحدود للعودة إلى وطنها