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شاهد.. كيف تبدو الساحة السودانية بعد فشل محاولة الانقلاب؟

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي السوداني محمد علي فزاري أن حالة الانقسام بين المكون العسكري والمدني في السودان تنطبق تماما على الشارع السوداني حيث هنالك متحفظ وغير مصدق لمحاولة الانقلاب وبين رافض لاي محاولة انقلابية.

العالم - خاص العالم

وأضاف فزاري خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت مظاهرات منددة بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن العسكريين وبالمحاولة الانقلابية التي تريد ان تحبط أهداف الفترة الانتقالية في السودان.

وتابع فزاري بان القوى السياسية في السودان اصدرت بيانات كثيرة نددت اي محاولة لاستهداف الانتقالي السلمي في البلاد.

واكد فزاري على أن مستوى الشعبي في السودان يرفض اي محاولة انقلابية من قبل العسكريين لإستيلاء على السلطة مرة آخرى وحتى الآن عدد من القوى السياسية اعلنت موقفها لكن هناك حالات من الشك وعدم اليقين بين بعض المواطنين بالشراكة بين المكون السياسي والعسكري في السودان بهذه الطريقة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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