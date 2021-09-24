طربوش شيا ونيترات جعجع.. اللبنانيون يطالبون بمحاكمة شركاء الشر

العالم - نبض السوشيال

وفي تسريبات التحقيقات جاء ان نتائج التحليل المخبري لنيترات الامونيوم المضبوطة خَلُصت إلى أن نسبة تركيز الازوت فيها تبلغ 34،7 أي إنها مماثلة لتركيبة شحنة النيترات التي حملتها الباخرة روسوس وتسببت بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من اب، وبالتالي فإن حزب القوات الذي كان رأس حربة منذ انفجار مرفأ بيروت وصولا الى أزمة الوقود في توجيه الاتهامات يمينا وشمالا لحزب الله وسورية أصبح اليوم المتهم الأول في أهم قضيتين دمرتا لبنان، الأولى شحنة نيترات الامونيوم التي يبدو انه كان يجلبها للجماعات المسلحة السورية وسببت انفجارا دمر بيروت، والثانية أزمة الوقود وسر كميات الوقود الهائلة التي خزنها حزب القوات المقرب من أمريكا وسفيرتها في بيروت وعلاقة ذلك بمخطط أمريكي كان يحاك له للدفع نحو حرب أهلية مدمرة في لبنان، وتركيب "طربوش الامونيوم" اي توجيه التهمة لمن لايوافق سياسة الهيمنة الامريكية.

الناشطون اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غردوا تحت وسم #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع الذي وصل الى الترند في لبنان وكان الأكثر تفاعلا على منصات مواقع التواصل.

وتساءل الناشطون حول النيترات التي ضُبطت في البقاع، هل هي مسروقة من المرفأ أم هي مهربة من الخارج؟ ما وظيفتها، ومن ورائها؟، مشيرين الى انه بعد أن فضح امر خزانات الصقر السرية ومخزونها الهائل وتمت ملاحقته قانونيا، استنفر سمير جعجع ومعه حزب القوات ورفع فوقه خيمة سياسية قبل ان يواريه عن الانظار، ولم يقفل الملف في الاحتكار حتى انكشف ماهو افظع وهو تورطه هو وشقيقه مارون كمصدر لشحنة النيترات التي دمرت البلد.

"محمد الهادي" غرد قائلا: "أين يخبأ إبراهيم الصقر ؟ ما علاقة السفيهة الأمريكية ب إبراهيم الصقر ؟ لماذا يريدون أن يقوموا بتلقيف التهم ؟#طربوش_شيا_ونيترات_جعجع"

"shirin zd" قال: "من الإحتكار إلى النيترات جعجع الصقر وشيا ليس هدفهم فقط المقاومة إنما ما يريدونه هو تدمير لبنان بأكمله #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع".

حساب "Rima_23القدس_هوانا" غرد قائلا: "بعد أن فضح امر خزانات الصقر السرية ومخزونها الهائل وتمت ملاحقته قانونيا"، استنفرت القوات ورفعت فوقه خيمة سياسية قبل ان تواريه عن الانظار ربما في حصن قائدها جعجع، ولم يقفل الملف في الاحتكار حتى انكشف ماهو افظع وهو طورته وشقيقه مارون كمصدر لشحنة النيترات. #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع"

"ام محمد باقر" قالت: محور الشر وشؤم لبنان... سفارة عوكر ومعراب الساعي لخراب لبنان من احتكار الصقر للمحروقات وصولاً إلى النيترات وما خفي كان أعظم #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع

"Alimk حساب جديد" عدد اوصاف ابراهيم الصقر قائلا: إحتكار نفط

فرار من القضاء

نيترات الأمونيوم

صديق السفارة

"em mansour 12@gmail.com" قال: الأخطر في قضية الصقر وشقيقه مارون هو ما انكشف في مسار التحقيقات عن علاقة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا بالصقر ومخزونه من النيترات، وتخطيطها لتركيب طربوش الأمونيوم لمن لا يوافق سياسة الهيمنة الأميركية.

"ام علي الرضا" غردت قائلا: "علاقة حب طويلة بين جعجع وشيا، ثمنها تدمير لبنان".

"Marwa Kazem" قالت: "شيا تركب طرابيش النيترات.... #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع"

"مصطفى قصير" قال: يبدو أن استدعاء السفيرة شيا إلى بلادها لا يقتصر على التأنيب عن ردة الفعل التي احرجت الإدارة الأمريكية التي تبعت إعلان السيد نصرالله عن مسار استقدام المحروقات من إيران وكسر حصارهم على لبنان، بل يبدو كانت زيارة لتلقيمها خارطة المؤامرات الجديدة على لبنان .

"آمال جباعي" قالت:

-هناك من يسعى لدمار لبنان وتجويع شعبه -وهناك من يبذل دمه وماله وأولاده من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه #طربوش_شيا_ونيترات_جعجع