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رجل دين لبناني: المناكفات السياسية و الاعلامية لا تبشر بالخير

رجل دين لبناني: المناكفات السياسية و الاعلامية لا تبشر بالخير
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت  أن ارتفاع وتيرة المناكفات السياسية والإعلامية خلال الايام القليلة الماضية، بدءا من وصول النفط الايراني، وصولا الى ملف ترسيم الحدود لا يبشر بالخير.

العالم_لبنان

و قال هذة المناكفات يدل على ان هناك من يسعى لخلافات مفتعلة مستعجلا فتح المعركة الانتخابية على قاعدة شد العصب وتسجيل نقاط ومواقف من المبكر الحديث عنها قبل انطلاق عمل الحكومة بجدية، والتي نؤكد على ان الأولوية اليوم هي وقف الانهيار ورفع الذل والاحتكار عن المواطن الذي يمضي نهاره أمام محطات الوقود ويقبع من دون كهرباء مع أطفال ينامون من دون حليب أو دواء.
ودعا ، الحكومة الى العمل بجدية لمواجهة الاستحقاقات والازمات الكارثية التي تضرب الوطن والمواطن الذي يعيش يوميا الذل وانعدام الامل بالخلاص، مشددا على ضرورة وضع خطة لحلول إجرائية تحسن الوضع اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت إلى أن بعض الملفات عادت لتطفو على السطح لغايات انتخابية وغير انتخابية، وكأن المطلوب استمرار التعطيل او خلق اجواء للتشنج، في وقت احوج ما نكون فيه الى التفاهم والعمل". وتساءل: "هل ملف ترسيم الحدود يجب ان يكون مادة خلافية في هذا الوقت، أليس ما نحن فيه نتاج الكيد السياسي والمزايدات في هذا الملف.
ورأى أن هناك بوادر ايجابية ومشجعة يجب ان نبني عليها لانقاذ لبنان والخروج من عنق الزجاجة للوصول الى بر الامان، وهو امر لا يجب ان تفسده التجاذبات السياسية او المراهنات وفق حسابات شخصية، لأن الوقت ضيق والتحديات جسام، والمطلوب الاستنفار ليلا نهارا لفرملة الانهيار وإعادة ترتيب الأوضاع للخروج من الازمة.
وختم داعيا المسؤولين الى وجوب ضبط الأسواق التي ما زالت ترضخ لهوى المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وعلى ان تلعب الهيئات الرقابية دورها بشكل حاسم وحازم.

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