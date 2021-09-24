الدوحة: نستخدم أدواتنا الدبلوماسية لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني

العالم - قطر

وخلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، أكد الوزير القطري أن الدوحة تستخدم أدواتها الدبلوماسية لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني المشروعة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري في مقابلة مع "سي إن إن" الأمريكية، إنه من غير المعقول رؤية أي إساءة للأفغانيات، وذللك بعد يومين من دعوته طالبان إلى إظهار الاعتدال واحترام حق المرأة في بناء بلادها.

وأضاف أنه "لا يمكن التسامح بتحول البلاد إلى أرض للإرهابيين والمنظمات الإرهابية".

وحذرت قطر قبل أيام من أن عزل أفغانستان لمجرد وصول طالبان للحكم يعتبر خطأ فادحاً، ودعت المجتمع الدولي إلى فصل المساعدات الإنسانية عن التطورات السياسية.

كما دعت الدوحة حركة طالبان إلى إظهار الاعتدال وتشكيل حكومة أكثر شمولاً ومنح المرأة حقها في رسم مستقبل بلادها.