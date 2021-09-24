خبير اقتصادي لبناني: سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيعاود الارتفاع خلال أسابيع

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وقال فياض اليوم الجمعة في مقابلة مع موقع النشرة في ظل عدم إجراء الاصلاحات لا مفرّ من رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في المصارف، وإذا لم يكن حالياً ففي القريب العاجل.

و حول عمّا ذكره بنك سيتي الى أن الدولار سيثبت على 10 آلاف ليرة، إذا ما حصل لبنان من صندوق النقد الدولي على 20 مليار اشار فياض الى أن مصرف لبنان يتّجه الى لجم الكتلة النقديّة بالليرة للحدّ من الطلب على الدولار بالسوق الموازية، من هنا وضع المصرف المذكور سقفا لسحوبات المصارف من حساباتها لديه، مشيرا الى أنّ هذا الاجراء اضطر البنوك الى ان تقوم بدورها بوضع سقف لسحوبات المودعين من أموالهم لديها"، معرباً عن اعتقاده أن "مصرف لبنان سيلجأ الى تجديد التعميم 151 وفي حال غيّر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الا ان سقف سحوبات المودعين من اموالهم في المصارف لن يرتفع، وبالتالي لن يتمكن المودع من سحب كامل المبلغ، لافتاً الى أنه "قد يصار إلى السماح بالدفع عبر البطاقة ربما.

مصرف سيتي وهو أحد أكبر المصارف في العالم ويعمل مع أكثر من 100 بلد حول العالم يشير الى أن الدولار سيثبت على 10 آلاف ليرة، إذا ما حصل لبنان من صندوق النقد الدولي على 20 مليار دولار (من 5 الى 10 مليار دولار من صندوق النقد و11 مليار دولار من سيدر.

لافتاً الى أننا إذا اردنا القيام بنهضة حقيقية وجب عدم الاستمرار بالنهج السابق المبني على البحث عن مساعدات دون وجود رؤية.

وتتراوح تسعيرة صرف الدولار اليوم بين 15150 و15200 ليرة لكل دولار في السوق السوداء.