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وزير الخارجية الايراني: طهران مستعدة لاستئناف المحادثات قريبا لإحياء الافتاق النووي لكن ادارة بايدن بعدم رفعها الحظر بعثت بإشارة سلبية

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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