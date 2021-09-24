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صادرات المنتجات الصناعية سترتفع خمسة مليارات دولار

صادرات المنتجات الصناعية سترتفع خمسة مليارات دولار
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: حسب الخطط الموضوعة خلال النصف الثاني من العام الحالي، سيتم تصدير خمسة مليارات دولار من المنتجات الصناعية المحلية إلى دول أجنبية أكثر من العام الماضي.

العالم - ايران

واضاف "رضا فاطمي أمين" اليوم الجمعة خلال زيارته لمدينة إيوان بمحافظة ايلام (غرب البلاد) ان المشاكل المهمة التي تعاني منها الوحدات الصناعية والانتاجية هي عبارة عن نقص في رأس المال والموارد المالية والتصدير وما إلى ذلك، حيث تم تحديد هذه المشكلات بوضوح خلال زيارة الوحدات الصناعية الخمس لمدينة إيوان اليوم ويجب حلها على المستوى الكلي.

وأضاف: لحل مشاكل المنتجين، تم تشكيل مجموعة خاصة منذ أوائل سبتمبر لتفعيل الوحدات المغلقة وشبه المغلقة.

وتابع وزير الصناعة والمناجم والتجارة قائلا: كما سيتم تحديد المعايير العامة للتصدير وحل جزء من مشاكل الشركات الصناعية خلال الأسبوع المقبل.

وتفقد وزير الصناعة اليوم خلال زيارته لمحافظة ايلام، شركة زاغرس للصلب وشركة كبريتات البوتاسيوم التعاونية، ومصفاة مدينة إيلام الصناعية ووضع حجر الاساس لبناء سبع وحدات ورش في المدن الصناعية، و مجمع البتروكيماويات في إيلام .

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