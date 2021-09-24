نائب لبناني: توفير النقل العام واجبٌ وضرورة

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ورأى الحاج حسن في حديث لقناة "المنار" أنَّ توفير النقل الحكومي المشترك بات حاجةً ملحةً للبنانيين، لكنَّ الدولة فشلت في إنجازه طيلة السنوات الماضية بالرغم من مطالبة لجنة الأشغال النيابية المستمرة به، ووروده مرارًا في البيانات الوزارية للحكومات السابقة.

ولفت الحاج حسن إلى أنَّ الحلول لمشكلة النقل العام المشترك تتمثل في:

1- الحصول على هبات من بعض الدول الشقيقة والصديقة كما أعلن وزير الأشغال والنقل الدكتور ​علي حمية.

2- مواءمة تنفيذ المشروع مع برنامج "سيدر" الذي سيناقشه رئيس الحكومة مع الرئيس الفرنسي.

3- أن تكون تكلفة المشروع محتسبة ضمن حقوق السحب الخاصة بلبنان من ​جانب صندوق النقد الدولي.

4- تمويل تنفيذ المشروع من خلال القروض التي يقدمها ​البنك الدولي​ أو أي صندوقٍ دوليٍ أو إسلاميٍ أو إقليمي.