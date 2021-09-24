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الشرطة الهندية تعلن مقتل ثلاثة بينهم متهم من بين "أكثر المطلوبين" خلال تبادل لإطلاق النار في قاعة محكمة بنيودلهي

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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