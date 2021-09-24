علماء البحرين يدعون للمشاركة الواسعة في إحياء الشعائر الدينية القادمة

العالم - البحرين

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاةُ والسلام على خيرِ خلقِه وخاتمِ رسلِه محمَّدٍ المصطفى وآله الطيبين الطاهرين

أمَّا بعدُ:

فنحمدُ اللهَ تعالى على ما أولانا مِن جزيلِ نوالِه وفضلِه فباتَ بلدُنا ينعمُ بالاستقرار الصحِّي نسبيَّاً، وعليه- وبعد تشخيص أهلِ الاختصاص أنَّنا في وضع المؤشِّر الأخضر- ندعو المؤمنين للمشاركةِ الواسعة والفاعلة في إحياء المناسبات الدينيَّة القادمة من إقامة مجالس العزاء وتسيير المواكب العزائيَّة وممارسة حقِّهم الذي جرتْ عليه أعرافُ البلاد وكفَلَه الدستور، على أنْ تُراعى في ذلك الاحترازات الصحيَّة الّتي أوصى بها الفريقُ الطبِّي.

نسألُ اللهَ تعالى أنْ يوفِّقنا لطاعته وتعظيمِ شعائر دينِه، وأنْ يثبِّت لنا قدمَ صدقٍ مع أهل بيت نبيِّه (صلوات الله عليهم).

والحمد لله ربِّ العالمين.

حرر بتاريخ

١٥ صفر ١٤٤٣

٢٣ / ٩ / ٢٠٢١

الموقعون

السيد عبدالله الغريفي

الشيخ محمد صنقور

الشيخ محمود العالي

الشيخ علي الصددي