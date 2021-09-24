شاهد.. انطلاق مؤتمر شعر الشهيد الحاج قاسم سليماني في طهران

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بحور الشعر تفاعلت وأشطره مع قوافيه نظمت فأجمل الأشعار بعشق سيد الميدان سليماني رسمت إنه المؤتمر الوطني لشعر الشهيد الحاج قاسم سليماني افتتح في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة كوكبة من الشعراء الذين خصصوا أشعارهم لتخليد ذكرى هذا القائد.

وقالت ابنة الشهيد القائد قاسم سليماني: " أبي الشهيد قاسم سليماني أولى اهتماما كبيرا بالشعر والفن وانتم تلاحظون الفيديوهات المسجلة له والملاحظات التي كتبها قبل استشهاده جميعها تشير إلى اهتمامه بموضع الفن والثقافة لاشك أن الشعر والأدب يعدان من أهم العناصر التي يمكن الاستفادة منها لنقل تاريخ الشهيد قاسم سليماني للأجيال القادمة وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر".

المشاركون أكدوا من خلال مشاركتهم وشعرهم أن الشهيد سليماني ليس قائدا عسكريا فحسب بل هو نموذج انساني للدفاع عن المظلومين ونصرة المستضعفين.

وقال الشاعر سعيد يوسفي: "الحاج قاسم سليماني هو اسطورة، لا شيء يستطيع وصفها إلا كمات الشعر فقط الكلمات الشعرية المنمقة والمنظومة يمكن أن تنقل جزءا عن عظمة هذا الشخص".

تعددت المشاركات وتنوعت ألوان الشعر ولكنها بقيت بثابت وحيد ألا وهو تخليد الشهيد سليماني كنموذج للأجيال القادمة.

تناغمت الكلمات لترسم الاشعار بقافية سيد الميدان كما يسميه الايرانيون انه الشهيد قاسم سليماني الذي كان القافية الوحيدة لاشعار هذا اللقاء.