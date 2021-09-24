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الاحتلال يقرر اجراء تعديلات في سجن جلبوع بتكلفة 37 مليون شاقل

الاحتلال يقرر اجراء تعديلات في سجن جلبوع بتكلفة 37 مليون شاقل
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت القناة 12 العبرية إن الاحتلال قرر إجراء تحسينات وتعديلات في سجن جلبوع بتكلفة تصل إلى 37 مليون شاقل، وذلك في محاولة لمنع الأسرى من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها بعد عملية هروب الأسرى الستة قبل أسابيع.

العالم-الاحتلال

وأضافت القناة العبرية أنه سيجري ضخ باطون في الفراغات الموجودة أسفل غرف سجن جلبوع وذلك باستخدام طريقة قام جيش الاحتلال بتطويرها للتعامل مع أنفاق المقاومة، وقد قامت فرق هندسية بإجراء عمليات فحص في السجن بعد أيام من هروب الأسرى بهدف العثور على الثغرات الهندسية في المبنى.

وبحسب القناة فإن خطة تعديل السجن تشمل بناء جدار إضافي حوله، وكذلك سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطورة لرصد أي محاولات هروب إضافية.

ووفق مراسل القناة العبرية فإن هناك وسائل جديدة وخروقات جديدة للهروب ولكن الامتحان الحقيقي هو إمكانية الكشف عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة.

ونجح الأسرى الابطال الستة في الفرار إثر حفر نفق في زنزانتهم المصفحة والمبنية من 66 طنا من الإسمنت المسلح، ويطلق عليها تسمية "الخزنة". واستخدم الأسرى فراغا داخليا بين أسس السجن وأرضية في جبل الجلبوع. وأظهرت التحقيقات أن هذا الفراغ كان معروفا للمسؤولين في السجن، وجرت في العام 2014 محاولة فرار أسرى من خلاله.

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