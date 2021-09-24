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شاهد..كاميرا العالم تواكب مسيرة زوار زيارة الأربعين المقدسة

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

من كل حدب و صوب يتهافت الزائرون صوب كربلاء المقدسة احياء لذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام وثلة من صحبه وآل بيته.

العالم - مراسلون

حشود بغداد بدأت المسير الذي سبقتها إليه المحافظات الجنوبية، بسبب البعد الجغرافي عن كربلاء، على طول الطرق التي يسلكها الزائرون تنتشر المواكب التي تقدم الخدمات بالتنسيق مع الدوائر المعنية اما الاجراءات فيصفها الزائرون هذا العام بالسلسة.

ودخلت الخطة الامنية الخاصة بمراسم الزيارة حيز التنفيذ و تمثلت بتأمين المسارات التي يسلكها الزائرون وكذلك شن عمليات استباقية في المناطق المحيطة بكربلاء والتي قد تمثل نقاط تهديد محتملة، جهود اشترك فيها الحشد الشعبي و بقية صنوف القوات الامنية.

وتشير التقديرات الاولية ارتفاعا في اعداد الزائرين على الرغم من تشديد الاجراءات الصحية والسماح لأعداد محددة من زائري الخارج الدخول للعراق بسبب ظروف الجائحة، اذ تجاوزت اعداد المشاركين بالزيارة الاربعينية في اعوام سابقة حاجز الخمسة عشر مليون زائر.

وأمست كل الطرق في العراق تؤدي إلى مكان واحد ألا وهو كربلاء المقدسة احياء لذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام، وسط اجراءات امنية وصحية وخدمية مكثفة.

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