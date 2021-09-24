رئيس المحكمة العليا يدعو منظمة شنغهاي لمساعدة الشعب الافغاني

العالم - ايران

في كلمة له اليوم الجمعة في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وصف مرتضوي مقدم، عضوية إيران الدائمة في هذه المنظمة بأنها نقطة تحول في العلاقات الودية مع الدول الأعضاء، وقال: أرى من الضروري الاشارة الى تنظيمات المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية، حيث تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد ولها عدة فروع، مقسمة حسب الاختصاصات المختلفة.

وقال: إن الإشراف على كافة أحكام المحاكم في البلاد وايجاد رؤية واحدة بين المحاكم هي أحدى واجبات المحكمة العليا في إيران .

واشار الى ان إيران هي نقطة اتصال دول الشمال بالجنوب و الشرق بالغرب في آسيا ولديها قدرة جيدة على التبادل في مختلف المجالات.

وأشار رئيس المحكمة العليا إلى أن قدرات الدول الأعضاء تشكل فرصة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة منها في مختلف المجالات.

واضاف حجة الاسلام مرتضوي مقدم، في جانب آخر من كلمته، إن العالم متعطش للعدالة أكثر من أي وقت مضى، موضحا ان الظلم والجرائم واغتيال شخصيات محبة للحرية في جميع أنحاء العالم، كما أن الخيانة والخداع من قبل بعض الدول المهيمنة تجري امام أعين المنظمات الرقابية ، وليس هناك ردود افعال اتجاهها.

واعرب رئيس المحكمة العليا في البلاد عن التعاطف مع الشعب الأفغاني المظلوم الذي حرم من حقوقه بسبب تدخل دول أجنبية والهيمنة على هذا البلد لفترة طويلة ، داعيا الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي إلى مساعدة الشعب الافغاني لتخفيف معاناته ومنع وقوع كارثة إنسانية.

وفي إشارة إلى العراقيل التي تضعها بعض الدول أمام استيراد الأدوية والمستلزمات الصحية في فترة تفشي فيروس كورونا، قال رئيس المحكمة العليا : أن القوى المتغطرسة تفرض القيود وتضع العراقيل امام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال توفير الأدوية واللقاحات، وتتواصل وتشتد العقوبات غير القانونية وغير العقلانية في ظل ظروف كورونا الصعبة .

وعقد الاجتماع السادس عشر لرؤساء المحاكم العليا لدول منظمة شنغهاي للتعاون على شكل مؤتمر عبر الفيديو بحضور رئيس المحكمة العليا في ايران بهدف المزيد من ارتقاء الحوار بين الأجهزة القضائية وتهيئة الظروف لدعم الإصلاحات القضائية.

وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2022.