العالم - نبض السوشيال

وبعد بيحان وحريب سقطت مديرية العبدية في مأرب يوم امس بيد الجيش واللجان الشعبية كما سيطرت اللجان الشعبية على أجزاء واسعة من مديرية الجوبة، المديرية المحررة رقم 12 من بين 14 بمحافظة مأرب، من جهة أخرى استكملت القوات اليمنية تحرير ما تبقى من محافظة البيضاء وطردت القاعدة و"داعش" من مقراتها الاصلية في اليمن "الصومعة ومسورة".

ورأى الناشطون ان مأرب التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة صنعاء أصبحت قريبة جدا من التحرير الكامل، اضافة الى شبوة الواقعة جنوبا.

"ابراهيم الاشقص" غرد قائلا: ساعات مثل ساعات فجر الحرية،، وستعود مدينة مارب وجبل مراد ووادي عبيدة والجوبة الى حصن الوطن المنيع ستعود الى حضن الجمهورية اليمنية،، بسلام ووئام وترحيب ووعي كبيررر بفضل الله ثم حكمة القيادة القرآنية المخلصه لله ثم للوطن ووعي اهلها النشامى والرجال المخلصين.. .#مأرب_تتحرر بقوة الله

"منصور عايش سعيد" قال "هذا معسكر الخشينه في #مأرب_تتحرر من الغزاه والمرتزقة صوره تحكي عن الضربات اليمانية"

"منصور عايش سعيد" قال:

باقي طريق واحده يا ملاعين الكذب والعمالة مأرب التاريخ والحضارة والقبائل الشريفه الذي جعلتوهم وقود اليوم تتطهر #مأرب_تتحرر من الدواعش

"شادي أبو القمبز" وضع صورة للطفلة التي صورها مراسل العالم بعد ان اصيبت بقنابل العدوان السعودي وهي تحاول فتح عينها، وغرد قائلا: #بثينة_محمد_الريمي عين اليمن الجريح #مأرب_تتحرر #الفن_المقاوم #عشق

"د.عدي" قال:

لم يتبقى للمرتزقه في مأرب سوى مديريتين فقط آهلة بالسكان هي مركز المدينة وجبل مراد وأجزاء من الجوبه.. ومديرية الوادي الصحراوية . بينما يسيطر أبطال الجيش واللجان الشعبيه على 10 مديريات من أصل أصل 14 مديرية.. #مارب_تتحرر

"م.شداد الشرحي" قال:

هكذا هم الكبار.. هكذا هم احفاد الهادي..هكذا هم انصارالله.. هكذا هم جنود ابوجبريل.. أخلاقهم وأدبياتهم هي الى الصفح والإخاء أقرب. #مأرب_تتحرر

"محمد عمران" قال:

#مأرب ابطال الجيش يبسطون سيطرتهم على معسكر ام ريش في مديرية الجوبة وهذا ثاني معسكر يسقط خلال ساعات #شبوة #مأرب_تتحرر

"Yemeny Free" غرد قائلا:

#مأرب_تتحرر #مأرب_تتطهر #ثورة_الحرية_والاستقلال أيش من قيادات ميدانية!! وأيش من شرعية!! أنتواكلكم مع قياداتكم الميدانية والفندقيةوالمراقصيةوالكباريةوالبارية والمسابحيةواللواطيةوكل تفرعاتها كائنات طفيليةمؤذيةوشريرةوورمية سرطانيةيجب إستئصالهاكي تستمر الحياةعلى وجه هذه البسيطة.

"مجدي عُقبة" علق قائلا:

المولد النبوي على الابواب 10 مديريات تحررت بمناسبة 21 سبتمبر و10 شا تتحرر بمناسبة المولد النبوي .. بعدها الربع الخالي خط أحمر هههه #مأرب_تتحرر