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كسر الحصار على لبنان يواصل تقدمه بوصول نافلة المازوت الإيرانية الثانية

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

كسر الحصار الاميركي على لبنان يواصل تقدمه مع وصول ناقلة المازوت الايرانية الى مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة ازمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.

العالم- خاص بالعالم

وصول ناقلة المازوت الثانية تأتي بالتزامن مع استمرار قوافل الصهاريج المازوت الإيراني بعبور الحدود السورية باتجاه لبنان.

وفي البقاع اعلن الحزب اتمام المرحلة الاولى من توزيع المازوت، كاشفا عن توزيع هبات على اكثر من مئة وخمسين مؤسسة من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الايتام والمستشفيات الحكومية، كما اعلن انطلاق المرحلة الثانية لعملية توزيع المازوت على المستشفيات الخاصة ومعامل الادوية والافران والمطاحن ومولدات الكهرباء.

وفي السياق نفسه قامت شركة الأمانة للمحروقات التابعة للحزب بتعبئة خزانات بئري مياه الشفة ومركز الرعاية الصحية التابعة لبلدة القاع في البقاع الشمالي بعد ابلاغ كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله بالهبة.

وبفرحة عارمة استقبل اهالي البقاع الغربي صهاريج المازوت.

اما في منطقة الجنوب لاتزال شركة الامانة تقوم بتوزيع المجاني لمادة المازوت الى المؤسسات في حاصبيا وراشيا.

مشروع توزيع المازوت الايراني شمل ايضا المخيمات الفلسطينية في الجنوب.

وفي الجنوب ايضا استكمل حزب الله توزيع مادة المازوت المجانية لضخ المياه في بلدات منظقة صيدا الجنوبية.

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلن قبل اسبوع عن تجهيز باخرة ثالثة بمادة البنزين اضافة الى اعداد باخرة رابعة محملة بالمازوت.

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