مباحثات بين سورية وإندونيسيا للتعاون في مجال الطاقة

العالم - سورية

وقدم عنان خلال اللقاء شرحا عن واقع قطاع النفط والغاز في سورية وعمل ومهام وزارة النفط والثروة المعدنية ومؤسساتها مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين بهذا المجال وما يمكن للشركة الأندونيسية تقديمه من مساعدات تقنية في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سورية بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

من جهته أكد كريانتو ضرورة التعاون بين الجانبين في المجالات المتعددة للطاقة بما في ذلك الغاز المسال معربا عن استعداد اندونيسيا عقد “اجتماعات افتراضية” مع سورية في المرحلة الحالية بهدف إجراء المزيد من المناقشات والمداولات بشأن التفاصيل التقنية وآفاق ومجالات التعاون الممكنة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على جدول أعمال اللقاء القادم بين الجانبين على أن يتم تحديد موعد عقده بالتشاور بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

يشار إلى أن برتامينا هي الشركة الوطنية الحكومية المعنية بالنفط والغاز في أندونيسيا وتتبع لها نحو 500 شركة عبر العالم ويبلغ حجم أصولها نحو 70 مليار دولار.