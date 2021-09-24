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فضل الله يدعو لثبات موقف لبنان لمواجهة أطماع العدو الصهيوني

فضل الله يدعو لثبات موقف لبنان لمواجهة أطماع العدو الصهيوني
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا العلامة السيد علي فضل الله الى الثبات الموقف اللبناني في مواجهة اطماع العدو الصهيوني و بشكل خاص فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحري.

العالم - لبنان

وقال فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك جنوب بيروت ان ترسيم الحدود الذي بات على نار حامية من خلال إعلان العدو إفساح المجال لشركة أميركية للتنقيب في المناطق المتنازع عليها والتي يعتبرها لبنان ضمن نطاقه السيادي، يتوجب وحدة الموقف اللبناني في مواجهة العدو وعدم السماح للمشاكل الداخلية أن تكون سببا في استضعاف العدو للبنانيين، فالتنازل عن جزء قليل من الحقوق يدفع للتنازل عن الكثير وهو ما يعلنه الجميع، وهو ما ندعو للثبات عليه في مواجهة أطماع العدو وأهدافه.

واراد فضل لله من الحكومة الجديدة في لبنان أن تسارع الخطوات في تعزيز علاقات لبنان مع محيطه العربي والإسلامي وكل الدول التي تريد خيرا لهذا البلد، بأن تزيل أجواء التوتر الموجودة وتمحو من الأذهان الصورة المشوهة عن هذا البلد بسبب الفساد والهدر والتي جعلت البعض لا يقدم المساعدات للدولة اللبنانية لعدم الوثوق بها، بل لأطراف أخرى من الداخل من جمعيات أو مؤسسات أو تباشر ذلك بنفسها. في بلد يحتاج إلى مساعدات للنهوض بواقعه على كل الصعد وإلى أن يتحقق ذلك وتقوم الدولة بدورها، داعياً اللبنانيين إلى مزيد من التضامن والتكافل والتعاون لسد احتياجاتهم سواء على صعيد الغذاء أو الكهرباء والدواء أو النقل أو الاستشفاء أو غير ذلك، لان بهذا التعاون يمكنهم أن تحل الكثير من مشاكل لبنان.

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فضل الله يدعو لثبات موقف لبنان لمواجهة أطماع العدو الصهيوني