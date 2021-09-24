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ماكرون: سنقدم المساعدات الى لبنان ونتمنى النجاح للحكومة الجديدة

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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