الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرف على حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

تعرف على حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية ،اليوم الجمعة،عن حالة الطقس في البلاد ،فيما توقعت تقلبات في درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، ودرجة الحرارة ستكون في بغداد 37 درجة وفي محافظتي البصرة والمثنى 39 درجة،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم في عموم البلاد".
وأضاف أن "الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط الى (40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومدى الرؤية (6-8) كم ،وفي الغبار (3-5)كم".
وأشار الى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".
ولفت الى أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) كم".
وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

روابط ذات صلة

صالح: الانشغال بالصراعات في منطقتنا سيكون متنفسّا لعودة الارهاب

رئيس العراق : الانتخابات المقبلة مصيرية ومكافحة الفساد معركة وطنية

العمليات المشتركة في العراق تؤكد إنسيابية خطة زيارة الأربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تحث جيران بيلاروس على حماية طالبي اللجوء

مؤسسة ضغط أمريكية تتخلى عن دعم إبن سلمان

العراق.. إطلاق صافرات الانذار في قاعدة فيكتوريا العسكرية في بغداد

مسؤول جزائري كبير: قد نتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب

الإحتلال يقمع مسيرة سلمية في جنوب نابلس ويصيب 28 شاباً

خطيب زاده: وزير خارجية ايران دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد النزعة الأحادية