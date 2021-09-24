تعرف على حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، ودرجة الحرارة ستكون في بغداد 37 درجة وفي محافظتي البصرة والمثنى 39 درجة،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم في عموم البلاد".

وأضاف أن "الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط الى (40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومدى الرؤية (6-8) كم ،وفي الغبار (3-5)كم".

وأشار الى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".

ولفت الى أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة: