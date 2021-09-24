شاهد: نفق الحرية يشعل باب الامل على كل سجن اسرائيلي

العالم- مراسلون

بهذه المشاعر الغاضبة انطلق مسير لشباب وحدة التعبئة في حركة الجهاد الاسلامي إلى مقر الصليب الأحمر، منددين بما يتعرض له الأسرى داخل السجون الاسرائيلية من قمع وتنكيل وتعذيب.

وقد أكدوا على أن المقاومة دربهم حتى تحرير كافة الاسرى.

التحمت جماهير حركة الجهاد الاسلامي مع القوى الوطنية والاسلامية التي أكدت على ان نفق الحرية قد مهد لثورة لابد وأن تستثمر على كافة الأصعدة الوطنية والدولية.

الأسرى يخوضون معركة مع السجان الاسرائيلي الذي يريد أن يخفي فشل منظومته الأمنية بحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو امر يرفض ان يرضخ له الاسرى.

