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انخفاض مناسيب مياه النيل الأزرق ونهر الدندر في السودان

انخفاض مناسيب مياه النيل الأزرق ونهر الدندر في السودان
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

 شهد منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة السودانية انخفاضا ملحوظا ومتواصلا بعدما سجل، اليوم الجمعة، بمحطة قياس ود العيس بولاية سنار 14.82 مترا، بانخفاض 31 سنتمترا عن منسوب الأمس.

العالم - السودان

وأفادت وكالة السودان للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بأن نهر الدندر سجل، اليوم، بمحطة قياس مدينة الدندر، التابعة لوزارة الري والموارد المائية في البلاد، حوالي 14.18 مترا، بانخفاض سنتمترين عن منسوب الأمس.

ونقلت الوكالة على لسان عبد الله محمد آدم، وزير البنى التحتية السوداني المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارىء الخريف، أن اللجنة العليا لطوارئ الخريف بلجانها الفرعية بولاية الدندر، تبذل قصارى جهودها بمحلية الدندر، من أجل احتواء آثار الفيضان وفتح الطرق المؤدية إلى القرى المحاصرة.

وثمَّن عبد الله محمد آدم مجهودات لجنة الطوارئ الصحية خاصة حيال تقديم الخدمات الصحيه وأدوية الطوارئ للمتضررين والقري المحاصرة في بلاده، وكذلك أعرب عن تقديره وشكره لمجهودات قوات الدفاع المدني والقوات النظامية والمواطنين الذين ساهموا بجهودهم في احتواء آثار الفيضان، أيضا.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف السودانية أن هناك حملة كبرى للرش بالمبيد، ذو الأثر المتبقي، والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، من أجل القضاء على النواقل في أنحاء الولاية المختلفة، بجانب برامج إصحاح البيئة.

كشفت السلطات السودانية، في الواحد والثلاثين من شهر يوليو/تموز الماضي، عن انخفاض في إيراد النيل الأزرق بنحو 2.8 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.

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انخفاض مناسيب مياه النيل الأزرق ونهر الدندر في السودان

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