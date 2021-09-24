الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
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الرئيس اللبناني ميشال عون يقول إن الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية غير المسبوقة في لبنان ويؤكد أن تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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