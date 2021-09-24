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الإحتلال يقمع مسيرة سلمية في جنوب نابلس ويصيب 28 شاباً

الإحتلال يقمع مسيرة سلمية في جنوب نابلس ويصيب 28 شاباً
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينين بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية اتجهت نحو جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.

العالم - فلسطين

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان طواقمه تعاملت مع 38 اصابة في بيتا، 8 منها بالرصاص المغلف بالمطاط واحداها بمنطقة الرأس و18 اصابة بالغاز المسيل للدموع، و3 اصابات جراء السقوط وحروق، و المصاب بالراس هو الشاب محمد خبيصة ووصفت اصابته بانها بليغة.

وانطلقت مسيرة بمشاركة المئات نحو قمة جبل صبيح رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل، بعدما أدوا صلاة الجمعة في أراضي الجبل، وحين وصولها قمعتها قوات الاحتلال ما أوقع عدد من الاصابات بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

و اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقتين الشرقين والغربية من جبل صبيح، كانت كثافتها في المنطقة الغربية.

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الإحتلال يقمع مسيرة سلمية في جنوب نابلس ويصيب 28 شاباً

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