ميركل تودع حياتها السياسية بصور طريفة مع الطيور بعيدا عن البروتوكولات

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وتجرى الانتخابات التشريعية الألمانية، الأحد المقبل، بدون ميركل التى قررت التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، وبينما تمر الحملة الانتخابية بآخر أيامها، وفيما يشتد الصراع بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي متصدر السباق في استطلاعات الرأي، والاتحاد المسيحي الحاكم الذي يحل ثانيا، زارت ميركل، أمس الخميس، حديقة طيور مارلو بارك، الواقعة في دائرتها الانتخابية، والتقطت صورا طريفة، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأجرت ميركل هذه الزيارة في دائرتها التقليدية في مكلنبورج فوربومرن، كجولة وداع، وأوضح تقرير، أنه رغم انشغال ميركل مع الطيور والببغاوات، إلا أنها كانت حذرة في التعامل مع البومة، ولم ترغب في حمل البومة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 60 سم وتملك عيونا كبيرة.

وقالت ميركل، ردا على طلب العمال بحمل البومة: "لا.. لقد أبليت بلاء حسنا مع الببغاوات"، بينما أمسك بعد ذلك مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحى جورج غونثر، البالغ من العمر 33 عاما، البومة، يأتى هذا فيما يريد "غونثر" أن يرث مقعد ميركل عن هذه الدائرة الانتخابية، بعد أن شغلته المستشارة منذ تسعينيات القرن الماضى.

وأنغيلا مركل ابنة القس اللوثري، كانت تدعى أنغيلا كاشنر لدى ولادتها عام 1954 في هامبورغ بألمانيا الغربية، وانتقلت إلى الشق الشرقي للبلاد بعد ولادتها بستة أسابيع.

واعترفت أول مستشارة في تاريخ ألمانيا بأنها عملت أثناء دراستها الفيزياء في إحدى الدكانات.

وحصلت ميركل على درجة الدكتوراة في برلين الشرقية عام 1986، ولم تنخرط في الحياة السياسية إلا بعد سقوط حائط برلين عام 1989، حيث عملت في البداية في المساعدة في ربط أجهزة الحاسوب في مكتب حزب ديمقراطي جديد ثم التحقت فيما بعد بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل شهرين من توحيد ألمانيا.

هكذا بدأت ميركل صعودها السياسي، من متحدثة باسم آخر حكومة في المانيا الشرقية عام 1990 إلى زعيمة الحزب المحافظ في عام 2000 وصولا إلى المستشارية في نوفمبر2005 .

ويفتح رحيل ميركل حقبة سياسية جديدة في ألمانيا، هذه هي المرة الأولى منذ عام 1949 التي لا يترشح فيها المستشار إلى الانتخابات.