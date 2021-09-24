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الهلال الأحمر الفلسطيني: 28 إصابة من بينها 8 بالرصاص المطاطي خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال جنوبي نابل

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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