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شاهد.. اصعب التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية الجديدة؟

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال الصحافي اللبناني غسان جواد ان وجود الحكومة في لبنان افضل من عدم وجودها حيث اصبح لبنان بلد متروك بدون سلطة وبدون قوة ناظمة للعلاقات بين المؤسسات او في الشارع.

العالم - خاص العالم

وأضاف جواد خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية أن الحكومة اللبنانية الجديدة أمام تحديات كثيرة وابرز هذه التحديات هي معالجة الازمات المباشرة التي تضغط على حياة اللبنانيين وهي الازمات الحياتية المعروفة من الكهرباء والمحروقات والدواء وسعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية وقيمة الرواتب بالعملة الوطنية.

وتابع جواد قائلاً: "الحكومة لن تستطيع حل الكثير من الازمات خاصة ان عمرها 7 او 8 أشهر واذا استطاعت حل مشكلة الكهرباء يبدو أن هناك اتجاه لتنظيمها وفق منظومة الـ BOT والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تنظيماً للشركات الفرنسية: مشيراً الى ان "الملف الثاني هو المحروقات والملف الثالث هو الموسم التربوي والمدارس، اذا نجحت الحكومة في هذه الملفات تكون قد قامت بواجبها وسوف تجد مقبولية من قبل جميع اللبنانيين".

واوضح، لا احد يطالب الحكومة باقصى من ان تعالج الأزمات الحياتية الضاغطة على حياتهم والانتهاء من طوابير البنزين والتوقف عن البحث عن مادة المحروقات".

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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