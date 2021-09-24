الخارجية الفلسطينية تدين الاعدام الوحشي في جنوب نابلس

العالم - فلسطين

ورأت الوزارة أن استهداف قوات الاحتلال المسيرات السليمة بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزل.

ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة.

واكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الشكلية، بات يشجع دولة الإحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الإحتلال والاستيطان، إتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الإحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.