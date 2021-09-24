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محافظة دمشق تبدأ تأهيل خان سليمان باشا الشهير

محافظة دمشق تبدأ تأهيل خان سليمان باشا الشهير
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

تواصل محافظة دمشق أعمال تأهيل وترميم خان سليمان باشا الواقع بسوق مدحت باشا بدمشق القديمة، وذلك حفاظا على طابعه المعماري ومعلمه التراثي

العالم - سورية

ويعد خان سليمان باشا الأثري أحد أقدم الخانات التاريخية بدمشق وتعود ملكيته للمحافظة التي تقوم بإعادة تأهيله بالتعاون مع مجموعة “وحود” للاستثمار ليصبح فندقاً من سوية الخمس نجوم وذلك عبر استخدام تقنيات فنية وهندسية تحافظ على أصالته وطابعه العمراني القديم.

وتقسم أعمال تأهيل الخان لعدة أجزاء أهمها إعادته إلى ما كان عليه منذ تأسيسه عبر استخدام المواد التقليدية كالحجر البازلتي والفحم والكلس والتراب التي تم جلبها من محافظتي السويداء وحماة ومنطقة القلمون.

ويقع خان سليمان باشا الذي تم بناؤه بين عامي 1732 و1739 ميلادي داخل أسوار مدينة دمشق القديمة بمنتصف سوق مدحت باشا وهو مبني من الحجر المنحوت بـ “مداميك متناوبة بيضاء وسوداء” ومحاط من كل جانب بدرج ومخزنين ومغطى بقبتين متصالبتين.

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محافظة دمشق تبدأ تأهيل خان سليمان باشا الشهير

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