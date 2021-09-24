تكتلات تونسية تنوي مواجهة الاجراءات الاستثنائية التي اقرها سعيد

العالم- خاص بالعالم

حزب العمال اليساري اعلن التحضير لجبهة سياسية واسعة تضم عدة احزاب ومنظمات من المجتمع المدني.

الموقف من اجراءات الرئيس انهى عمليا التحالف بين حركة الشعب المساندة والتيار الديمقراطى المعارض ليتجه التيار نحو احزاب التكتل الديمقراطي وافاق تونس والجمهوري لتشكيل قوة ضغط على قيس سعيد.

الاتحاد العام التونسي للشغل جدد تمسكه باجراءات 25 من جويلية لكنه حذر من تجميع السلطات بيد الرئيس ومن تحول الوضع الاستثنائي الى وضع دائم، فيما يقلل محللون من قدرة هذه الجبهات على ثني الرئيس سعيد عما ينوي تحقيقه.

مجتمع مدني متماسك قد يحدث الفارق في ترتيبات المشهد العام في تونس.



واعتبر الاتحاد في بيان أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخص جميع مكونات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، وانه يرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية.

ودعا الاتحاد إلى أن تشمل الاصلاحات والتعديلات جميع المنظومات التي ترهلت وخربت وليس فقط إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي.

وإلى جانب الاتحاد عبرت أحزاب أخرى بما فيهم حركة النهضة عن رفضها للقرارات وشكلت أربعة أخرى تحالفا ضد ما اسمته بالانقلاب.

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