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430 سنة سجناً لـ50 معارضا - 2013

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج لن ننسى على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع اصدار احكام بالسجن لـ50 مواطناً بحرينياً معارضاً بـ430 سنة في عام 2013.

العالم - لن ننسى

ضيوف الحلقة:

جعفر الحسابي - ناشط سياسي بحريني

جعفر يحيى - ناشط سياسي بحريني

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