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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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430 سنة سجناً لـ50 معارضا - 2013
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الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش
تناولت هذه الحلقة من برنامج لن ننسى على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع اصدار احكام بالسجن لـ50 مواطناً بحرينياً معارضاً بـ430 سنة في عام 2013.
العالم
-
لن ننسى
ضيوف الحلقة:
جعفر الحسابي - ناشط سياسي بحريني
جعفر يحيى - ناشط سياسي بحريني
تصنيف :
برامج
لن ننسی
كلمات دليلية :
الثورة البحرينية
جعفر الحسابي
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