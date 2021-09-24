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الغاء حظر التجول المفروض في تونس

الغاء حظر التجول المفروض في تونس
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة قرارا بإلغاء حظر التجول المفروض في البلاد في إطار قيود مكافحة جائحة كورونا.

العالم - تونس

وأفاد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية بأنه تقرر إلغاء منع التجول للأشخاص والسيارات بكافة أنحاء البلاد، وذلك اعتبارا من يوم السبت مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف البيان أن الإجراءات الاحترازية تشمل ارتداء الكمامة بالأماكن العامة وتحديد نسبة حضور 50 في المائة بالأماكن المغلقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي تراخي في تطبيق تلك الإجراءات.

وذكّر بيان الرئاسة بإجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

ودعا قيس سعيد إلى تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية حملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

كما شدد على ضرورة المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

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