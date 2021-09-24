الناتو يدعو إلى وقف التصعيد في شمال كوسوفو

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وكتبت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو على "تويتر" أن حلف شمال الأطلسي يدعو إلى وقف التصعيد فورا في شمال كوسوفو.

وأضافت: "نحث بلغراد وبريشتينا على حد سواء على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب والعودة إلى الحوار".

وأشارت المتحدثة إلى أن "قوات كوسوفو" الدولية ستواصل تطبيق تفويضها لضمان الأمن والاستقرار وحرية التنقل للجميع في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الحاد الذي شهدته المناطق ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو، إثر نشر حكومة بريشتينا وحدات من القوات الخاصة هناك.

وأفادت وسائل الإعلام بأن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة صربية سلمية عند معبر حدودي.

كما أعلنت سلطات كوسوفو عن فرض قيود إضافية على دخول وسائل النقل من صربيا إلى أراضي الإقليم.

وحملت روسيا سلطات كوسوفو المسؤولية عن الوضع الحالي، محذرة من تداعيات خطيرة قد تتمخض عن هذا التصعيد وتعمّ منطقة البلقان بأكملها.