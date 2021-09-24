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بانوراما .. الوضع في السودان بعد محاولة الانقلاب واستمرار ازمة الغواصات

بانوراما .. الوضع في السودان بعد محاولة الانقلاب واستمرار ازمة الغواصات
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع هشاشة المرحلة الانتقالية في السودان عقب كشف محاولة الانقلاب وتصاعد التوتر في منطقة جنوب شرق اسيا بعد الاعلان عن تحالف اوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول كشفت محاولة الانقلاب في السودان عن هشاشة المرحلة الانتقالية، حيث رفضت القوى السياسية اتهامات رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي واعتبروها محاولة للتنصل من الانتقال الديمقراطي. من جهته، اكد البرهان أن تصريحاته الحادة لا تعني فض الشراكة مع المكون المدني.

في ملف بانوراما الثاني تتجه منطقة جنوب شرق اسيا نحو اجواء مشدودة بعد الاعلان عن تحالف اوكوس بين واشنطن ولندن وكانبيرا،ما اعتبره مراقبون تحركا يستهدف الصين.الاخيرة هددت بمواجهة اية تحركات عدوانية ضدها فيما المنطقة تتجه الى مزيد من التأزم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما .. الوضع في السودان بعد محاولة الانقلاب واستمرار ازمة الغواصات