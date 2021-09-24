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لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الروسي-الجزائري

لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الروسي-الجزائري
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك اليوم الجمعة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة جملة من الملفات على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

العالم - روسيا

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما بتفعيل الحوار السياسي وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

ولفتت إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها التطورات في سوريا وليبيا والتسوية في الصحراء الغربية.

وذكرت أن الوزيرين شددا على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، دون أي تدخل من الخارج، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

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لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الروسي-الجزائري

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