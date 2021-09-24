عبد اللهيان يتباحث مع نظيره السنغافوري حول توطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون

العالم- ايران

واشار عبداللهيان، خلال المحادثات على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الى العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين والتحديات التي تواجهها داعيا إلى وضع الحلول المناسبة .

ونوه إلى اتفاق دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مؤكدا ضرورة تشكيل مجموعة عمل تجارية بينهما، كما تطرق الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والجاهزة حاليا للتوقيع.

وأعرب عبداللهيان عن ترحيب طهران بالاستثمارات السنغافورية في قطاعات صناعة النفط والبتروكيماويات، وكذلك تطوير الموانئ والسياحة، وأعلن عن استعدادها لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والجريمة المنظمة والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

كما أعرب عن ترحيبه عبداللهيان بانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، لافتا الى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع آسيان.

من جهته وصف بالاكريشنان العلاقات بين البلدين بالمتميزة والطيبة، مؤكدا استعداد سنغافوره لتنمية التعاون مع إيران.