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أمير عبداللهيان وبيدرسون يناقشان آخر التطورات السورية

أمير عبداللهيان وبيدرسون يناقشان آخر التطورات السورية
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم الجمعة، وناقش الجانبان الوضع في سوريا وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

العالم-إيران

وأعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن دعمه لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لإنهاء الأزمة السورية، ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى معالجة كافة الجوانب من الأزمة السورية.

واستنكر أمير عبداللهيان العقوبات الأمريكية على سوريا، مؤكدا أنه من المتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكثر فاعلية في رفع العقوبات الجائرة التي تستهدف الشعب السوري.

و خلال لقائه بيدرسون، أكد وزير الخارجية الإيراني على السياسة المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في دعم وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري.

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أمير عبداللهيان وبيدرسون يناقشان آخر التطورات السورية

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