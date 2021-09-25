العالم- منوعات

وعُقدت جلسة الاستماع هذه بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين.

وكانت قضية منغ قد فاقمت من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين. وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة: "لقد وقّعتُ أمر الإفراج".

في أعقاب ذلك، عقدت منغ مؤتمراً صحافيّاً وجيزاً أعربت فيه عن شكرها بشكل خاص للقاضية وعائلتها وأصدقائها.

وقالت: "خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأساً على عقب. كانت فترة مقلقة لي، بصفتي أمّاً وزوجة" وموظّفة في شركة.

وبعد صدور الحكم، أكّدت وزارة العدل الكنديّة أن منغ باتت "حرّة في مغادرة كندا"، وأنّها استفادت من "العدالة الإجرائية أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي".

وكان القضاء الأميركي قد وافق في وقتٍ سابق على التسوية التي توصلت إليها واشنطن مع منغ.

وتنص التسوية على تعليق الإجراءات القضائية بحقّ منغ، لتجنيبها التهم الموجهة إليها والتي أدت إلى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا، وهو ما مهد في نهاية المطاف الطريق لإطلاق سراحها.