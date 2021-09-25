خطيب زادة يتحدث عن لقاءات وزير الخارجية في اليوم الرابع لزيارته الى نيويورك

العالم - ايران

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر السبت: يوم اخر في الجمعية العامة للامم المتحدة؛ وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان التقى وزراء خارجية اندونيسيا والنرويج وساحل العاج وكوبا والبرتغال وجنوب افريقيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والمندوب الخاص لمنظمة الامم المتحدة بيدرسون.

واضاف: ان وزير الخارجية قال خلال لقائه وسائل الاعلام ومراكز الفكر والابحاث الاميركية بان ايران ترحب بالمفاوضات التي تفضي الى نتيجة لكنها تعمل على اساس اجراءات الطرف الاخر وليس على اساس كلامه وتصريحاته.