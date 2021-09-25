شاهد.. تحذير ايراني صارم موجه لكردستان العراق

العالم - العراق

هذا التحذير خرج على لسان وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب، والذي وجهه لجميع العناصر المعادية للثورة الاسلامية وحُماتها في المنطقة. كما حذر الوزير الايراني القواعد الاميركية والاسرائيلية الموجودة في منطقة كردستان العراق من أي تصرف يهدد الامن في ايران. وتوعد برد هجومي من قبل القوات الايرانية على هذه المحاولات. داعيا السلطات العراقية الى طرد العناصر الايرانية الإرهابية في منطقة كردستان ونزع سلاحها في أقرب وقت ممكن طبقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها.

تصريح الوزير الايراني، جاء بعد دعوة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري كلاً من أربيل وبغداد الى عدم السماح لمرتزقة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي والجماعات الإرهابية الايرانية بالتواجد في العراق أو ان يكون لهم معسكرات فيها. وشدد على ان طهران لن تتسامح مع نشر الفوضى في المناطق الحدودية. مشيرا الى أن القوات المسلحة الإيرانية، وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية ستقضي على هذه الجماعات الإرهابية.

الموقف ذاته أبلغه أمين المجلس الاعلی للأمن القومي الايراني علي شمخاني لرئيس الحكومة العراقية مصطفي الكاظمي خلال زيارته الاخيرة الی طهران.

القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران، نفذت بعضاً من التهديدات وشنت خلال الشهر الجاري هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية الايرانية في كردستان العراق. وقالت مصادر إيرانية أنه بعد التحذير الذي أطلقه قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية للحرس بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قواعد الإرهابيين بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.