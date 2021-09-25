السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يؤكد لبيدرسون ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون تدخل أجنبي

المقداد يؤكد لبيدرسون ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون تدخل أجنبي
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

العالم-سوريا

واستعرض بيدرسون وفق ما ذكرت سانا، "الجهود التي يقوم بها في إطار تسهيل عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور مشيراً إلى اللقاءات والاتصالات التي قام بها مؤخراً في هذا الصدد".

من جهته أكد المقداد على "ضرورة أن تعمل لجنة مناقشة الدستور بملكية وقيادة سورية مشدداً على أن أهمية إفساح المجال لأعضاء اللجنة ليناقشوا بأنفسهم دون تدخل خارجي من قبل أي أحد ودون جداول زمنية مصطنعة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة".

كما أشار إلى "ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص بمسؤولياتهما فيما يتعلق بضمان احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها لكون هذا المبدأ مكفولاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخاصة إزاء انتهاكات الاحتلالين الأمريكي والتركي في الأراضي السورية ودعمهما للإرهاب".

روابط ذات صلة

فيصل المقداد: على القوات الأمريكية الرحيل عن سوريا

شكري والمقداد يبحثان سبل إنهاء الأزمة في سوريا

المقداد: عدم تسييس المساعدات المقدمة من بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية

المقداد يبحث مع وزراء خارجية فنزويلا وبيلاروس وقيرغيزستان تعزيز العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخرطوم تمهّد للتطبيع الشامل

في إطار التسوية.. إزالة الحواجز العسكرية من أبرز مدن درعا

شاهد بالفيديو.. من هي الجهات العاملة على تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

إبنة لمؤسس"هواوي" تغادر كندا وترودو يؤكد إطلاق سراح كنديين كانا معتقلين في الصين

شاهد بالفيديو.. لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

"نابلس" تشيّع جثمان شهيدها.. و"حماس" تدعو لمواصلة المقاومة