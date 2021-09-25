السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد مدير المركز العربي للدراسات رياض الصيداوي، ان دول المغرب العربي تعتبر الضفة الجنوبية لبحر الابيض المتوسط، والضفة الشمالية هي اوروبا، والمنطقة بين جبل طارق هي اقرب نقطة للحدود المغربية بحراً الى اسبانيا بمسافة ما يقارب 14 كيلومتراً.

العالم- خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه في تونس حين الصعود على جبل قليبية يمكن مشاهدة اضواء لابيتزا الايطالية، ما يعني ان دول المغرب العربي مشتبكة مع جنوب اوروبا بالجغرافيا وايضاً بالتاريخ.

واوضح الصيداوي، من المعلوم ان اوروبا متحدة في الاتحاد الاوروبي واغلب دولها موجودة في الحلف الاطلسي، ولذا فان الاستراتيجية الغربية الاطلسية التي يقودها البنتاغون الامريكي تستهدف بشكل اساسي منطقة دول المغرب العربي، وهو سياسة استعمارية قديمة "فرّق تسُد"، وعليه يجب ان تتصارع دول المغرب العربي فيما بينها.

واضاف، ان سياسة "فرّق تسُد" تجري ايضاً على مستوى الدولة نفسها مثل ما يحدث بين تونس وليبيا عبر اشعال نار الفتنة بينهما ودعم بعض القوى والفصائل المتناحرة من اجل خدمة المشروع الاطلسي التاريخي والذي يتجدد من خلال حالة الصراع القائمة بين دول المغرب العربي وخاصة تدمير ليبيا وتقسيمه واثارة حرب اهلية فيه.

تابعوا المزيد في الفيديو اعلاه..

روابط ذات صلة

مسؤول جزائري كبير: قد نتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب

الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في إطار التسوية.. إزالة الحواجز العسكرية من أبرز مدن درعا

شاهد بالفيديو.. من هي الجهات العاملة على تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

إبنة لمؤسس"هواوي" تغادر كندا بعد اطلاق سراحها

شاهد بالفيديو.. لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

"نابلس" تشيّع جثمان شهيدها.. و"حماس" تدعو لمواصلة المقاومة

ابنة بيليه تكشف عن آخر تطورات حالة والدها الصحية