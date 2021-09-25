لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

العالم- خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه في تونس حين الصعود على جبل قليبية يمكن مشاهدة اضواء لابيتزا الايطالية، ما يعني ان دول المغرب العربي مشتبكة مع جنوب اوروبا بالجغرافيا وايضاً بالتاريخ.

واوضح الصيداوي، من المعلوم ان اوروبا متحدة في الاتحاد الاوروبي واغلب دولها موجودة في الحلف الاطلسي، ولذا فان الاستراتيجية الغربية الاطلسية التي يقودها البنتاغون الامريكي تستهدف بشكل اساسي منطقة دول المغرب العربي، وهو سياسة استعمارية قديمة "فرّق تسُد"، وعليه يجب ان تتصارع دول المغرب العربي فيما بينها.

واضاف، ان سياسة "فرّق تسُد" تجري ايضاً على مستوى الدولة نفسها مثل ما يحدث بين تونس وليبيا عبر اشعال نار الفتنة بينهما ودعم بعض القوى والفصائل المتناحرة من اجل خدمة المشروع الاطلسي التاريخي والذي يتجدد من خلال حالة الصراع القائمة بين دول المغرب العربي وخاصة تدمير ليبيا وتقسيمه واثارة حرب اهلية فيه.

تابعوا المزيد في الفيديو اعلاه..