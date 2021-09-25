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من هي الجهات العاملة على تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب الصحفي الجزائري بلخير معافة، ان استفزازات النظام المغربي ضد الجزائر ليست وليدة اليوم، وانما هي تعود لسنوات ومنذ حرب الرمال وقيام الملك المغربي عام 63 في تدعيم الحركات الانفصالية ومحاولة قلب نظام الحكم في الجزائر.

العالم- خاص بالعالم

وقال معافة في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاستفزازات المغربية اسفرت عن ردة فعل قوية من الدولة الجزائرية، واعتبره تلميذاً لا يفهم الا منطق القوة، مشيراً الى ان خطوة الجزائر بغلق مجالها الجوي امام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية هي محاولة صد الاستفزازات المغربية.

واوضح معافة، انه بعد تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني، يدفع الاخير النظام المغربي للتصعيد ضد الجزائر، معتبراً ان الاحتلال الاسرائيلي هو المستفيد الاول من النزاعات بين المغرب والجزائر، الذي يحاول ادخال انفه في العلاقات الجزائرية المغربية.

واضاف معافة، ان الاحتلال الاسرائيلي يشارك النظام المغربي بدعم الجماعات الارهابية مثل "ماك" التي صنفتها الجزائر بالارهابية والتي ساهمت في اشعال الحرائق في الجزائر وذهب الكثير من الضحايا.

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