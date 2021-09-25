بعد مشاجرة في مطعم.. القبض على النجم الفائز بالأوسكار فى حالة "سُكر"!

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ونقلت صحيفة ذا صن، تفاصيل واقعة القبض على النجم العالمي صاحب الـ 57 عاما، والتى بدأت بخلع كيدج حذاءه فى المطعم، ومخاطبته للعمال فى المطعم بصوت صاخب، بينما وجه حديثه للعاملين بأنه لا يمتلك أي مأوي.

وظهر كيدج فى الفيديو، وهو يخرج من مطعم Lawry's Prime Rib بالقرب من ولاية لاس فيغاس الشهير الأسبوع الماضي، ونقل التقرير أن العاملين فى المطعم لم يتعرفوا على النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وبعد تعرفهم على هويته الحقيقية قاموا بطلب الأمن.

ونقل التقرير بعض التفاصيل من العاملين فى المطعم الفاخر، والذين أكدوا أن نيكولاس كيدج، كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وبعض من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيا، وظهر كيدج وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر، ويجلس على أريكة وهو حافي القدمين.

وتعاقد كيدج، مؤخرا، على دور البطولة في فيلم Butcher’s Crossing ، وهو مغامرة مقتبسة من رواية جون ويليامز الأصلية لعام 1960 حول الحدود الوعرة للغرب الأمريكي، ومن المقرر إخراج الفيلم بواسطة المخرج ابي بولسكي.

وستتولى إنتاج الفيلم مجموعة ألتيتيود Altitude، والتي تنتج وتمول، ولديها حقوق التوزيع البريطانية والأيرلندية وستتولى أيضًا البيع الدولي في سوق كان Cannes Market الذي بدأ اليوم، حيث يبدأ السوق قبل فعاليات المهرجان المقرر إقامته الشهر المقبل.